Ростов-на-Дону, , 12:21 — REGNUM Конфликт жителей микрорайона Темерник в Ростове-на-Дону и бизнесменов исчерпан. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Торговый ларек Torange.biz

«Достигнута договорённость, что торговые объекты по тем адресам, против установки которых выступала часть жильцов, будут установлены в строгом соответствии со утверждённой схемой размещения НТО в Ростове-на-Дону. В качестве компенсации жильцам, бизнес за свой счёт благоустроит прилегающую территорию», — уточнил руководитель городского управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.

Напомним, что ростовчане обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой решить проблему прирастающего торговыми ларьками микрорайона Темерник. Горожане сетуют, что их дома окружили киоски, часть которых установлена прямо на газоне. Люди посетовали, что страдают от постоянного шума и мусора.

Читайте ранее в этом сюжете: «Нас торговля душит со всех сторон» — ростовчане обратились к Путину