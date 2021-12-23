Санкт-Петербург, 23 декабря, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В Ленинградской области за последние сутки лабораторным путем было выявлено 353 новых носителя коронавируса, что на один случай меньше, чем днем ранее. Об этом 23 декабря сообщает региональный оперативный штаб. Наибольшее количество новых случаев отмечено в столице региона — Гатчине (27 случаев).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Также большое количество зараженных выявлено в населенных пунктах Тихвин (26), Кириши (24), Всеволожск (23), Выборг (18), Сланцы (15), Кудрово (13), Кингисепп, пос. им. Тельмана (по 10).

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 98 852 человека, из них 81 828 выздоровели, в том числе 541 — за минувшие сутки. Умерло 2967 заболевших ковидом. В том числе пять летальных случаев было зарегистрировано за прошедший день, что на два случая больше, чем 21 декабря.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Ленобласть находится на плато по заболеваемости ковидом. В ковидных стационарах находятся 1426 пациентов, всего развернуто 1889 коек из которых 24,5% свободны.