Воронеж, 23 декабря, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Воронежской области подтвержден 421 новый случай заражения коронавирусом, сообщили 23 декабря в региональном оперативном штабе. Накануне, 22 декабря, было зарегистрировано 407 новых случаев заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Воронежской области с начала пандемии подтверждено 191 276 случаев заражения, выздоровели из них 142 019 человек. За минувшие сутки выписаны сразу 1 159 человек.

На утро 23 декабря в Воронежской области жертвами коронавируса стали 10 21 человек, за сутки в статистику включены 38 новых летальных исходов. По данным федеральной статистики, в Воронежской области скончались 6 681 пациент с лабораторно подтвержденным наличием новой коронавирусной инфекции, в том числе 31 человек за последние сутки.