Красногорск, 23 декабря, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает сокращаться активными темпами. Об этом свидетельствует опубликованная 23 декабря статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки на территории региона было подтвержден 959 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 392 случая меньше аналогичного показателя 22 декабря. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1351 человека, а днем ранее — у 1811 жителей Подмосковья.

Отметим, что всего 23 декабря в России было выявлено 25 667 новых случая заражения коронавирусом.