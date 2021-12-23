Омск, , 12:20 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 456 случаев заражения коронавирусом, в том числе 373 пациента лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 декабря в областном министерстве здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации федерального оперативного штаба, с начала пандемии в Омской области коронавирус выявлен у 127 270 человек. Выздоровел 108 151 человек. За сутки список выздоровевших в регионе пополнился 991 фамилией.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в Омской области выявили 489 носителей коронавируса, выздоровели 987 человек.

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