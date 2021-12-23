Бухарест, , 12:18 — REGNUM Из-за аварии, произошедшей 22 декабря на канатной дороге в районе престижного горнолыжного курорта Синая (юг Румынии), 24 туриста оказались заблокированы на высоте 1400 метров. Об этом 23 декабря сообщил бухарестский телеканал Digi24.

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Согласно официальным данным, в результате сильнейших снегопадов, обрушившихся на регион, вышла из строя электрическая система кресельной канатной дороги системы «Гондола». В итоге от внешнего мира отрезанной оказалась группа туристов, воспользовавшаяся услугами подъемника, несмотря на предупреждения метеорологов.

Спасательная операция продолжалась с 09:00 утра до 20:00 вечера среды, 22 декабря. Часть туристов были эвакуированы с помощью вездеходов местной жандармерии, остальные дождались возобновления трафика. Пострадавших нет.

В настоящее время указанная канатная дорога работает в штатном режиме.