Улан-Удэ, 23 декабря, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Информация о том, что сотрудники ТЭЦ-1 в Бурятии не пускали пожарных, прибывших на тушение загоревшихся электрических кабелей, не соответствует действительности. Об этом 23 декабря заявил заместитель генерального директора ПАО ТГК-14 по технической политике — технический директор Юрий Дорфман.

ТЭЦ

По его словам, в соответствии с правилами, при возникновении пожара сразу была вызвана пожарная команда, и она сразу была допущена.

«Единственное, их не сразу «допустили», они заехали на станцию, но их не сразу допускают в ячейку, потому что она под напряжением, пожарных может убить. Сначала должны снять напряжение, после этого они допускаются к ячейке, к тушению», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 23 декабря 2021 года случилось ЧП: в результате возгорания кабелей отключены четыре котла и два турбогенератора теплоэлектростанции. Всего под отключение попало 550 многоквартирных домов, 455 домов частного сектора и 91 объект социальной сферы — среди них 13 школа, 25 детских садов, 12 объектов здравоохранения. Ситуацию осложняют сильные морозы: ночью температура воздуха опускалась ниже 30 °C.

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СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217.1 УК РФ («Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»).

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