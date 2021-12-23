Саратов, 23 декабря, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Саратовской области от коронавируса за последние 24 часа скончались 11 пациентов. Общее количество летальных исходов от COVID-19 составляет по состоянию на 23 декабря 4961 случай, сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как уточнили в ведомстве, за сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли пятеро мужчин и шесть женщин в возрасте от 59 до 86 лет.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии зарегистрировали 130 594 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 116 762 человека.

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