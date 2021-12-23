Ростов-на-Дону, 23 декабря, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Ростовчане обеспокоены маслянистым пятном, которое замечено на реке Дон. Видео опубликовано в социальных сетях.

Rostov-gorod.ru Пятно на реке Дон

«На протяжении часа в акватории Дона по течению несёт масляную плёнку», — написал автор видео, опубликованном в паблике «Ростов Главный».

Видеокадры сняты в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону. Комментаторы отмечают, что пятна могли появиться из-за проходящей по реке Дон баржи. Они похожи на пятна от бензина или масла.