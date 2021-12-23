Нью-Дели, 23 декабря, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В настоящее время 60% взрослого населения Индии полностью вакцинированы от COVID-19. Об этом 23 декабря сообщил министр здравоохранения страны Мансух Мандавия.

(сс) Sumita Roy Dutta Центр вакцинации против коронавируса в Индии

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«При содействии общественности и благодаря самоотверженным усилиям наших медицинских работников более 60% имеющего право на вакцинацию населения в настоящее время полностью вакцинированы», — написал он на своей странице в соцсети Twitter.

Отметим, ранее стало известно, что в Индии за сутки выявили 7495 новых случаев заражения коронавиурсом, в результате чего их общее число достигло 34 765 976.