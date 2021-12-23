София, 23 декабря, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Болгарии Бойко Рашков официально объявил о предстоящих кардинальных кадровых изменениях в ведомстве. Об этом 23 декабря сообщает софийский информационный портал Topnovini.

(сс)apoltix Полиция Болгарии

Согласно официальной информации, в течение ближайших нескольких месяцев в отставку будут отправлены десятки министерских сотрудников пенсионного возраста, а также лица, совмещающие ведомственную работу с частной практикой.

«Необходимо пересмотреть наши административные возможности, — отметил, в частности, Б. Рашков. — В системе МВД есть службы, которые не являются чисто полицейскими — их можно было бы отделить от министерства без нарушения функциональных возможностей ведомства».

Кроме того, министр отметил, что целью акции являются привлечение в министерский аппарат молодых сотрудников.

«Мы готовы дать возможность реализации своим коллегам, недавно получившим дипломы и уже сумевшим реализовать себя в профессии», — резюмировал он. Предполагается, что в течение ближайшего полугода от занимаемых должностей будут освобождены 350 сотрудников МВД Болгарии.

Напомним, ранее о расторжении рабочих контрактов с десятками своих сотрудников объявили министерство образования и науки и министерство транспорта и связи Болгарии. Массовые сокращения в болгарских министерствах страны начались после того, как вице-премьер Болгарии Асен Василев заявил о намерении правительства в течение 2022 года сократить министерский аппарат на 30 тысяч человек.