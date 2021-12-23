Белгород, 23 декабря, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Белгородской области 23 декабря выявлено 239 новых носителей коронавируса — на 11 меньше, чем за предыдущие сутки. Врачи выписали ещё 687 пациентов, в летальную статистику внесли шесть записей. На вакцинацию от COVID-19 подано 2215 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Белгородской области подтверждено 79 916 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели уже 69 643 жителей, скончались от осложнений 1 695 человек.

В стационарах находятся 1 503 пациента, лечатся амбулаторно 7 075 белгородцев, на самоизоляции — 9 804 человека.

На вакцинацию от COVID-19 записались 1 010 710 человек, завершили иммунизацию 913 838 жителей региона.