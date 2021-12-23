Новосибирск, 23 декабря, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Новосибирской области за неделю с 13 по 19 декабря 2021 года зарегистрировано 33 395 случаев заболевания ОРВИ. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Kazanfirst.ru ОРВИ

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«Эпидемический порог по совокупному населению по-прежнему превышен, однако наблюдается снижение темпа прироста заболеваемости по сравнению с двумя предыдущими неделями», — уточняет ведомство.

Отмечается, что зарегистрированы единичные случаи заболевания гриппом.

При этом основное количество обратившихся за медицинской помощью составляют взрослые.