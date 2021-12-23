Москва, 23 декабря, 2021, 12:13 — ИА Регнум. После решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который обязал Россию выплатить компенсацию за моральный ущерб жертве домашнего насилия Маргарите Грачевой, лишившейся кистей рук по вине своего ревнивого мужа, российское законодательство в области домашнего насилия может измениться. Такую вероятность не исключил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

Насилие

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«Вполне может быть, потому что какие-то законодательные инициативы на этот счёт и законопроекты рассматриваются», — подчеркнул в беседе с РИА Новости дипломат.

При этом он добавил, что прогнозы в данном случае сложно, «потому что вопрос очень деликатный и непростой, существует много разных позиций, в том числе связанных с историческими, религиозными подходами».

«Вопрос в том, как их примирить и отразить это в положениях нашего законодательства», — сказал Лукьянцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года бывший муж Грачевой из ревности вывез супругу в лес и отрубил ей кисти обеих рук. Врачам удалось пришить только кисть левой руки, на место правой был установлен роботизированный протез. Виновный получил тюремный срок.

В декабре 2021 года Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить пострадавшей компенсацию в размере 370 тысяч евро. В ЕСПЧ признали российскую сторону виновной в нарушении Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а именно статьи 3, в которой прописан запрет на применение пыток, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание. В частности, суд указал, что в российском праве отсутствует понятие «семейного насилия», оно не рассматривается как причина для правоохранительного вмешательства.

Так, по решению ЕСПЧ, Россия обязана выплатить Грачевой 330 660 евро компенсации за траты на медицинские услуги, а также 40 тысяч евро компенсации за нанесенный моральный ущерб.