Пенза, 23 декабря, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Пензенской области по состоянию на 23 декабря зарегистрировали 99 612 случаев заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки — 306. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне в регионе заболели 308 жителей. Выздоровели с начала пандемии 77 874 ковид-пациента, в том числе за сутки — 586 человек.

Скончались всего 4547 пациентов с коронавирусом, из них 10 — за последние 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала пандемии выявлено 10 318 650 случаев заражения коронавирусом.

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