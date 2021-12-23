Джакарта, , 12:11 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что многие развитые страны пришли в ярость после того, как Индонезия прекратила экспорт никелевого сырья, сообщает Kompas.

Президент Индонезии Джоко Видодо (сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia

Европейский союз (ЕС) подал на Индонезию иск во Всемирную торговую организацию (ВТО).

По словам президента, прекращение экспорта никелевого сырья является частью усилий по индустриализации и переработке природных ресурсов в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, национальная полиция Индонезии арестовала двух подозреваемых в терроризме на Калимантане.

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