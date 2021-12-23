Джакарта, 23 декабря, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что многие развитые страны пришли в ярость после того, как Индонезия прекратила экспорт никелевого сырья, сообщает Kompas.

(сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia Президент Индонезии Джоко Видодо

Европейский союз (ЕС) подал на Индонезию иск во Всемирную торговую организацию (ВТО).

По словам президента, прекращение экспорта никелевого сырья является частью усилий по индустриализации и переработке природных ресурсов в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, национальная полиция Индонезии арестовала двух подозреваемых в терроризме на Калимантане.