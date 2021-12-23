Тбилиси, 23 декабря, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Ночные клубы Грузии возобновят работу 24 декабря, несмотря на запрет властей. Об этом говорится в совместном заявлении членов Союза культурной и творческой индустрии Грузии и владельцев крупнейших клубов страны. Текст заявления обнародовала основательница тбилисского клуба «Басиани» Наджа Орашвили в соцсети Facebook.

Ночной клуб

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«Несмотря на угрозу применения к нам финансовых санкций и уголовной ответственности, практически все представители тбилисской электронной музыки и клубной сцены приняли единое решение — тбилисские клубы продолжат работу по установленному протоколу, согласованному с соответствующими ведомствами», — говорится в заявлении.

Авторы обращения обвинили власти в обмане, а их отказ в открытии заведений назвали «несправедливым». Они отметили, что под угрозой находится сектор экономки, в котором работает около 8 тыс. человек.

Сообщается, что посетители клубов должны будут предъявить электронное подтверждение вакцинации от COVID-19 или выздоровления после этой болезни. Залы будут заполнены не более чем на 50%.

Стоит отметить, что ранее владельцам клубов дали устное обещание разрешить открыться 17 декабря. Вечером этого дня, когда были подготовлены и анонсированы развлекательные программы, Служба инспекции труда при Минздраве Грузии предупредила, что разрешения на это ещё нет. Владельцы клубов заявили, что готовы подождать до 24 декабря.