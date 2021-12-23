Кронштадт, Санкт-Петербург, , 12:10 — REGNUM В Кронштадте в 2023 году откроется музей Боевой славы, куда будет установлена первая советская атомная подводная лодка «Ленинский комсомол». Об этом со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу 23 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

АПЛ К-3 «Ленинский комсомол»

Сергей Шойгу «Мы в ближайшее время, в 2023 году откроем в Кронштадте крупнейший музей, куда поставим нашу первую атомную лодку. Историческая лодка».

Министр рассказал об этих планах на прошедшем 22 декабря пленарном заседании Общественного совета при военном ведомстве. По его словам, увековечить память о легендарной лодке «просили очень многие подводники, военные моряки.

Ранее атомоход перегнали с Северного флота в Кронштадт через каналы и теперь «предстоит очень большой путь продолжительностью в несколько месяцев» для её перевозки в Кронштадт и установки в музей, «чтобы она была доступна, чтобы в неё можно было зайти и всё увидеть своими глазами — как жили, служили, ходили в дальние походы советские моряки».

На «Ленинском комсомольце» начались ремонтные работы, которые выполняет Кронштадтский морской завод. В срок до мая 2022 года отсеки АПЛ расконсервируют и очистят от отходов, будет проведено комплексное обследование и восстановление корпуса. Для установки в качестве музейного экспоната смонтируют специальные опорные блоки, способные выдержать огромную многотонную конструкцию боевого корабля.

Как сообщало ИА REGNUM, первая атомная подводная лодка ВМФ СССР «Ленинский комсомол» отбуксирована в Кронштадт, где субмарина станет экспонатом музея.

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