Вашингтон, 23 декабря, 2021, 14:43 — ИА Регнум. НАТО ведёт себя угрожающе, так как хочет сохранить свою значимость, щедрое финансирование и высокие должности главнокомандующих. Об этом пишет журналист Брэдли Делвин в статье для The American Conservator.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Он отметил о нескольких прецедентах расширения НАТО на восток и опасениях, возникших из-за этого у Москвы. Так, верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Тод Уолтерс ранее заявлял о наращивании контингента в Румынии и Болгарии. Кроме того, в 2017 году передовое присутствие войск альянса было расширено в странах Прибалтики и Польше.

Сейчас альянс не может в значительной степени расширяться на восток в Европе. Исключение составляет Украина, процесс полноправного членства которой уже запущен. Поэтому НАТО занялось увеличением своего уже установленного присутствия вблизи российских границ, отмечает автор публикации.

Делвин, ссылаясь на заявления лидеров НАТО, заключил, что альянс готов «раздувать исходящую от России угрозу» до безответственно больших масштабов, хотя американский президент Джо Байден стремится избежать конфликта.

«Байден постоянно пытается развеять опасения по поводу того, что США со своими союзниками по НАТО стремительно приближаются к войне с Россией, если та предпримет дальнейшие действия против Украины», — пишет обозреватель.

Но этим заявлениям главы США постоянно противоречат представители Госдепартамента, а также руководство Пентагона и военные лидеры НАТО. Они продолжают транслировать «безрассудно воинственные внешнеполитические взгляды», добавляет он.

Журналист считает, что НАТО не изменило своих мотивов со времен СССР, против которого альянс и создавался. Через «битьё в барабаны войны» НАТО наращивает свою мощь.

При этом «США будут и дальше выбрасывать миллиарды долларов на растущую толпу тех, кто не может самостоятельно обеспечить себе безопасность и постоянно раздувает исходящую от России угрозу». Таким образом создаётся угроза того, что разговрится полномасштабная война, заключил Делвин.

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