Белград, 23 декабря 2021, 13:41 — REGNUM Сербская правозащитница Наташа Кандич 22 декабря от лица сети по примирению (сербов и албанцев) KOMRA написала письмо, в котором потребовала прекращения допроса главы косовского новостного агентства KlanKosova Адриатика Кельменди служащими Секретной сербской службы (BIA).
По ее мнению, допрос Кельменди является нарушением свободы политического высказывания, свободы СМИ и мешает примирению двух народов.
Кельменди стал участником XIV форума по правосудию переходного периода на пост-югославском пространстве, проходившего в Белграде. Кельменди был допрошен 17 и 19 декабря в аэропорту имени Николы Теслы.
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