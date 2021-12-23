Белград, 23 декабря, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Сербская правозащитница Наташа Кандич 22 декабря от лица сети по примирению (сербов и албанцев) KOMRA написала письмо, в котором потребовала прекращения допроса главы косовского новостного агентства KlanKosova Адриатика Кельменди служащими Секретной сербской службы (BIA).

Aleksandar Maćašev Наташа Кандич

По ее мнению, допрос Кельменди является нарушением свободы политического высказывания, свободы СМИ и мешает примирению двух народов.

Кельменди стал участником XIV форума по правосудию переходного периода на пост-югославском пространстве, проходившего в Белграде. Кельменди был допрошен 17 и 19 декабря в аэропорту имени Николы Теслы.