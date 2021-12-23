Воронеж, 23 декабря, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Имущественный комплекс левобережных очистных сооружений будет приобретен в муниципальную собственность Воронежа. Разрешение на это дали депутаты Воронежской городской думы на сессии 22 декабря, сообщили в пресс-службе гордумы.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Левобережные очистные сооружения

«Утвержден вопрос о приобретении имущественного комплекса левобережных очистных сооружений у ООО «ПромАктив» в муниципальную собственность с тем, чтобы в дальнейшем найти для его эксплуатации концессионера», — уточнили в пресс-службе.

Имущество ЛОС планируется приобрести за счёт средств городского и областного бюджетов, оно уже включено в областную адресную программу.

Как сообщало ИА REGNUM, «ЛОС» со стороны жителей Воронежа, властей, надзорных органов были претензии из-за запаха фекалий, который горожане были вынуждены терпеть с 2018 года. В августе 2021 года правоохранительные органы сообщили о задержании гендиректора ООО «ЛОС» по подозрению в мошенничестве на сумму в два миллиона рублей при транспортировке и приеме на очистку сточных вод. В сентябре этого года Левобережный районный суд Воронежа по иску прокурора обязал ООО «Левобережные очистные сооружения» провести мероприятия по строительству цеха механического обезвоживания осадка. В декабре региональное управление Росприроднадзора сообщило о десятках выявленных нарушениях на ЛОС.