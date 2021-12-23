Казань, , 12:07 — REGNUM В Татарии по состоянию на 23 декабря зарегистрировали 41 963 случая заражения коронавирусом. За последние сутки выявили 99 носителей инфекции, днем ранее сообщалось о 100 заболевших, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выздоровели за время пандемии 35 327 ковид-пациентов, скончались 1395 носителей вируса. За сутки выписали по выздоровлении 197 человек, количество летальных исходов среди больных возросло на шесть случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Института биоорганической химии РАН намерены разработать препарат на основе генно-инженерных антител, который способен нейтрализовать штамм коронавирус «Омикрон».

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