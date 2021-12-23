Красноярск, , 12:07 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки скончались 38 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили 23 декабря в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период пандемии в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали 8322 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлен 601 носитель коронавируса, выздоровели 623 человека.

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