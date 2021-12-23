Санкт-Петербург, , 12:25 — REGNUM Ленинградская область вышла на плато по заболеваемости COVID-19, но оно зыбкое, ситуация по коронавирусу остается в регионе тяжелой, сообщила 23 декабря на заседании правительства региона главный санитарный врач, глава управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По словам, ситуация с коронавирусом в Ленобласти остаётся очень напряжённой.

«Мы достигаем какого-то плато, но всё довольно зыбко. К сожалению, у наших соседей ситуация такая же — заболеваемость то падает, то растёт. Пока у нас один из самых низких показателей заболеваемости по СЗФО, но эту неделю немного превышаем среднероссийский уровень», — пояснила Историк.

Темп прироста новых заболевших в регионе снижается, но ненамного. Вместе с тем в Ленобласти сохраняются хорошие темпы тестирования. Историк уточнила, что большая часть заразившихся болеет амбулаторно — 89%, еще 16,3% пациентов переносят коронавирус бессимптомно.

«Если человек бессимптомник, то он точно вакцинированный», — заметила Ольга Историк.

Помимо коронавируса, в региона наблюдается рост заболеваемости сезонными болезнями — гриппом и ОРВИ.

«Наша главная задача — не расслабиться в новогоднюю и предновогоднюю неделю. Да, люди очень устали. Но если мы расслабимся — не будем носить маски, соблюдать дистанцию и прочее, — можем снова вернуться к плохим показателям», — подытожила главный санитарный врач по Ленобласти.

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