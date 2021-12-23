Улан-Удэ, 23 декабря, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В результате ЧП на ТЭЦ-1 в Бурятии, где пришлось останавливать два котла после возгорания кабелей, сгорела седьмая ячейка. Об этом сегодня, 23 декабря, со ссылкой на энергетиков сообщил первый заместитель министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Алексей Назимов.

Mikhail (Vokabre) Shcherbakov ТЭЦ

По его словам, эта ячейка только в 2021 году была заменена на новую.

«И та претензия о том, что мы не меняем оборудование, здесь сложно предъявить данную претензию, потому что она только в сентябре запустилась в работу. Поэтому будем разбираться, или это поставщики, или монтаж, или что-то есть еще какие-то проблемы или причины, которые создали данную ситуацию», — заявил чиновник.

По словам Назимова, половина котлов вышла из строя, резервный котел уже задействован.

«Жители, в домах которых было слита вода в батареях, обеспечены электрическими приборами, обогревателями. Порядка тысячи приборов по всем магазинам сегодня с утра были зарезервированы, город их забирает и развозит для тех, кому это необходимо бесплатно. По электросетям мы контролируем ситуацию. По докладу МРСК-Сибири, действительно, нагрузка в электросетях растет.

Она пока не предельная, но есть определенные цифры, при которых может возникнуть ситуация, что мы будем давать ограничения. Но будем смотреть, где это и как, я думаю, что жилые помещения будут в первую очередь, социальные мы можем прикрыть и понизить температуру в этих зданиях, а жилье, оно будет обеспечиваться — готовятся пункты временного размещения.

Особое внимание на электроэнергию — ситуацию мы отслеживаем, чтобы не было отключения электричества. Если какие-то переключения будут происходит, чтобы это были кратковременные периоды, не больше 20−30 минут», — подчеркнул зампред.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 декабря 2021 года на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 ПАО «ТГК № 14» произошло короткое замыкание с последующим возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления, что привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора в условиях низкой температуры окружающей среды в городе до — 30 °C.

Под отключение попало 550 многоквартирных домов, 455 домов частного сектора и 91 объект социальной сферы — среди них 13 школа, 25 детских садов, 12 объектов здравоохранения.

СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217.1 УК РФ («Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»).

Как отметил с места ЧП сообщает мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, при понижении температуры наружного воздуха была критическая ситуация, когда в сетях падало давление и температура теплоносителя. Энергетики были вынуждены слить воду отопления в 45 многоквартирных домах.

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