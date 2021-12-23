Киев, , 12:04 — REGNUM Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел 23 декабря на допрос в государственное бюро расследований по делу о госизмене, сообщил его адвокат Илья Новиков.

Порошенко (С) ИА REGNUM

«Он (Порошенко) прилетит, как и обещал в первой половине января», — сказал Новиков журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря бывший президент Украины Пётр Порошенко покинул Украину и отбыл с турне в Польшу и Турцию после того, как Государственное бюро расследований попыталось вручить ему повестку о вызове на допрос по делу о содействии терроризму за организацию поставок угля из части Донбасса, неподконтрольной Киеву. Этого сделать не удалось: политик проигнорировал следователей.