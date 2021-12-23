Санкт-Петербург, 23 декабря, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге количество выявленных заражений COVID-19 третьи сутки подряд составляет более двух тысяч случаев, сегодня их число — 2198. Это на 32 случая больше, чем сутками ранее. Обновлёнными сведениями 23 декабря поделился федеральный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки от ковида, как от основной причины смерти, в Петербурге скончались 55 человек, что на пять человек меньше, чем данные за 21 декабря.

Выписаны по выздоровлению за сутки 2633 человека. Показатель за 22 декабря — на 25 человек меньше, чем за предыдущие сутки.

За все время пандемии в Санкт-Петербурге выявили 837 645 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От ковида скончались 27 574 человек, а выздоровели — 780 167 человек.