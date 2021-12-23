Ульяновск, , 12:04 — REGNUM В Ульяновске 24 декабря начинаются праздничные мероприятия в честь Нового года и Рождества. Они продлятся по 9 января, сообщает администрация областного центра.

С Новым годом! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Новогодние мероприятия состоятся на открытом воздухе и в онлайн-формате. Основные площадки празднования — Соборная площадь, учреждения культуры, спорта и парки Ульяновска.

Начнутся мероприятия с открытия городских ёлок 24 декабря, в том числе зажгутся огни на главной ёлке, возле которой состоится джамп-перфоманс и уличный театр мимов. Впервые здесь появится сменная выставка с подсветкой на пилонах советских новогодних и рождественских открыток, а также новогодних рецептов.

Также 24 декабря на Аллее Нового венца заработает резиденция Деда Мороза. 25 декабря впервые проедет специальный автобус с персонажами сказок, аниматорами во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В течение предновогодних дней и каникул на Соборной площади будет работать новогодний кинозал под открытым небом в формате нон-стоп. В микрорайонах проведут спектакли, игровые, спортивные, оздоровительные программы и квесты.

Всего состоится порядка 1 тыс. событий и акций, в том числе более 400 — для жителей всех возрастов. Праздничные мероприятия пройдут с 24 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

Напомним, что в Ульяновской области будет работать почти 60 открытых праздничных площадок, в «прогулочном» формате задействуют 140 парков и скверов.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогоднюю ночь в Ульяновской области будут дежурить 330 правоохранителей и 300 народных дружинников.

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