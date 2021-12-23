Москва, 23 декабря, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Воодушевляющие исследования вокруг нового штамма «Омикрон» толкают вверх сырьевые площадки и рисковые активы в целом, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Акции дорожают практически повсеместно, причем 22 декабря индекс S&P 500, который с начала 2021 года прибавляет почти 27%, отметился на новых рекордных максимумах в рамках продолжающегося ралли облегчения, пришедшего на смену распродажам в начале недели.

Неудивительно, что в таких условиях защитный доллар не пользуется спросом и укрепляется разве что в паре с иеной, где завершает ростом третью неделю подряд.

Котировки вернулись за пределы уровня 114.00, вплотную приблизившись к максимумам декабря, отмеченным на прошлой неделе в районе 114.40.

Однако учитывая нисходящую траекторию доходности трежерис, уверенный пробой этой зоны в ближайшей перспективе маловероятен, а вот фиксация прибыли на тонких торгах перед рождественской консолидацией вполне возможна.

Индекс USD сейчас торгуется на отметке 96,00, которая пока оказывает сопротивление давлению со стороны продавцов. До конца дня на судьбу этого уровня может повлиять большой блок статистики из Штатов, включающий обращения за пособиями по безработице, личные доходы и расходы, заказы на товары длительного пользования, потребительские настроения и продажи новых домов.

Если из всех этих релизов сложится благоприятная картина, площадки Уолл-стрит продолжат укрепляться, отыгрывая подтверждение устойчивого восстановления экономики.

При таком сценарии доллар не сможет воспользоваться потенциально сильной статистикой и рискует утратить упомянутый уровень, после чего внимание игроков сместится на минимум прошлой недели в районе 95,85.

В паре с рублем USD тоже несет потери. Доллар/рубль опускается с начала недели, когда котировки не смогли закрепиться над уровнем 74 руб. Сегодня, 23 декабря, с открытия сессии пара уже успела продвинуться к почти двухнедельным минимумам, приблизившись к отметке 73 руб.

Впрочем, учитывая угрозу фиксации прибыли на рынке нефти и сохраняющиеся геополитические риски, даже в случае нарушения целостности этого уровня, более существенного роста российской валюты ожидать не стоит, хотя в ближайшие дни неплохим подспорьем для рубля станет пик налоговых выплат.

В целом текущий откат «американца» отнюдь не является признаком разворота. Это лишь локальная коррекция, которая, к слову, не выходит за рамки проторгованного диапазона.

Котировки индекса USD все еще находятся неподалеку от полуторалетних максимумов, отмеченных непосредственно под отметкой 97,00 месяц назад. Этот уровень может быть протестировать уже в I квартале 2022 года», — полагает эксперт.

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