Сеул, , 12:03 — REGNUM МИД Южной Кореи вызвал представителя японского посольства в стране в связи с тем, что Tokyo Electric Power (TEPCO) представила на рассмотрение Агентству по ядерному регулированию (NRA) Японии план сброса отработанной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на правительственный источник.

Фукусима Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источников, глава департамента по вопросам изменения климата, энергетики, окружающей среды и научного сотрудничества Ли Дон Гю провел 23 декабря встречу с полномочным министром посольства Японии в Сеуле Намиокой Дайсукэ.

В ходе встречи представитель Южной Кореи передал японскому министру документ, в которым выражается позиция правительства Южной Кореи по поводу сброса загрязненной воды в море.

Напомним, что сброс планируется начать в 2023 году, поскольку все резервуары для хранения воды в АЭС «Фукусима-1» будут заполнены уже к осени 2022 года.