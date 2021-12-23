Карачевский район, Брянская область, , 12:04 — REGNUM К лишению свободы за неоднократные кражи крупного рогатого скота с агрофермы приговорил 38-летнего жителя Орловской области Карачевский районный суд Брянской области, сообщили ИА REGNUM 23 декабря в пресс-службе региональной прокуратуры.

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Мужчина на протяжении 2019 — 2020 годов неоднократно незаконно проникал на огороженную территорию фермы крупного брянского агропромышленного холдинга. Злоумышленник похищал животных различного возраста и веса, общий ущерб от его действий оценили почти в 1,5 млн рублей.

Приговором суда ему назначено шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Решение ещё не вступило в законную силу.