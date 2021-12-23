Приштина, Сербия, 23 декабря, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Глава Альянса за новое Косово, косовский и албанский политик и бизнесмен Бехджет Пацолли 22 декабря на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что Косово должно быть в числе участников саммита Open Balkan.

Влада на Република Северна Ма Президент Сербии Александр Вучич с премьер-министром Албании Эди Рамой и премьер-министром Македонии Зораном Заевым на Экономическом форуме регионального сотрудничества 29 июля 2021

Политик отметил, что Косово должно потребовать от США, ЕС и Албании гарантий открытости Open Balkan для всех республик Западных Балкан. В случае, если в Приштине категорически не желают присоединяться к этой инициативе, то Косово должно получить возможность подписать соглашения о совместной торговле, которые ему не дали подписать на Берлинском саммите и на саммите Бледи, отметил он.

Бехджет Пацолли «Если в скором времени Черногория присоединится к Open Balkan, я не хочу, чтобы Косово было в одном клубе с Боснией и Герцеговиной, нефункциональным государством, не способным принимать решение самостоятельно. Я хочу видеть Косово в одном клубе с Албанией, Северной Македонией. Не изолированным, а открытым и готовым к сотрудничеству».

Напомним, в Тиране 20 и 21 декабря состоялся саммит Open Balkan, где Албания, Северная Македония и Сербия заключили пять соглашений о сотрудничестве.