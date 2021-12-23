Обнинск, Калужская область, 23 декабря, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области запущен крупнейший в мире критический ядерный стенд БФС-2 для экспериментов по созданию ядерной энергетики будущего, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГНЦ РФ — Физико-энергетического института им. А. И. Лейпунского (входит в научный дивизион госкорпорации «Росатом»)

Фото пресс-службы ГНЦ РФ — ФЭИ В лаборатории Физико-энергетического института им. А. И. Лейпунского

Проводимые на ядерном стенде института исследования необходимы для проверки безопасности работы ядерных реакторов различного типа. Большой физический стенд используется для исследования нейтронно-физических характеристик моделей быстрых реакторов большой мощности. В ФЭИ стенд был вновь запущен после серьезной модернизации. В частности, в рамках технического перевооружения была расширена база используемых материалов, улучшены оригинальные методики, установлены современная измерительная аппаратура и суперкомпьютер, позволяющий проводить расчеты в кратчайшие сроки с более высокой точностью, а также обрабатывать результаты измерений в режиме реального времени. Перевооружение позволило продлить срок эксплуатации комплекса БФС на 25 лет. Работа велась по федеральной целевой программе «Ядерные энерготехнологии нового поколения».

Данный комплекс является единственным в России, который может использоваться при создании двухкомпонентной ядерной энергетики с замкнутым топливным циклом. Сейчас здесь ведутся исследования активной зоны реактора БРЕСТ ОД-300 с нитридным топливом. Со второй половины 2023 года начнется полномасштабное моделирование реактора БН-1200М.