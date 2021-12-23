Улан-Удэ, 23 декабря, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В связи с аварией на ТЭЦ-1 в Бурятии, где в сильный мороз без отопления оказались сотни людей, руководитель республиканского оперативного штаба, заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников известил о запуске в работу резервного котла №3. Подробности сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Mikhail (Vokabre) Shcherbakov ТЭЦ

«На данный час проведено техническое совещание, определен метод восстановления повреждённого участка, где произошло короткое замыкание и пожар кабельных линий. Определились с причиной. На данный момент будем проходить так называемыми перемычками, то есть это новый кабель, новая муфта, полностью новое оснащение, и будем котлы подключать.

На данную минуту третий котёл запущен, который был резервный, и буквально через два-три часа он будет выдавать тепло, будет запущен в схему. С 12:44 котёл №2 был включён в параллельную работу. Сейчас в работе: 1, 2 и 5-ый», — отметил Евгений Луковников.

Восстановительные работы планируется провести согласно графика в течение трёх дней. По оценкам специалистов, в прежний режим работы ТЭЦ-1 войдет в субботу, 25 декабря. В период ремонтных работ функционирования трех из шести котлов будет достаточно для сохранения теплоснабжения в домах горожан. Однако температура в квартирах будет ниже норматива на время ремонта.

Подача горячей воды в зоне ТЭЦ-1 приостановлена для перевода мощностей на поддержку тепла в жилых помещениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 декабря 2021 года на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 ПАО «ТГК № 14» произошло короткое замыкание с последующим возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления, что привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора в условиях низкой температуры окружающей среды в городе до — 30 °C.

Под отключение попало 550 многоквартирных домов, 455 домов частного сектора и 91 объект социальной сферы — среди них 13 школа, 25 детских садов, 12 объектов здравоохранения.

СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217.1 УК РФ («Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»).

Как отметил с места ЧП сообщает мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, при понижении температуры наружного воздуха была критическая ситуация, когда в сетях падало давление и температура теплоносителя. Энергетики были вынуждены слить воду отопления в 45 многоквартирных домах.

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