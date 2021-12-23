Тикрит, Ирак, 23 декабря, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Двое сотрудников полиции погибли и четверо получили ранения в результате нападения боевиков в центральном Ираке. Об этом сообщает 23 декабря Иракское информационное агентство (INA).

The U.S. Army ВС Ирака

По данным журналистов, нападение произошло в районе Аль-Фатех провинции Саллах-ад-Дин. Сотрудники полиции, совместно с иракским ополчением мусульман-шиитов, участвовали в антитеррористической операции, направленной на поиск и ликвидацию ячеек группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В ходе операции одна из полицейских машин подорвалась на самодельном взрывном устройстве, установленном боевиками.

В ответ на действия боевиков, 88-я бригада иракского ополчения начала масштабную силовую операцию в регионе. По данным местных СМИ, силовики ликвидировали несколько групп боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), скрывавшихся в районах центрального Ирака.