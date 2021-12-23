Москва, , 11:55 — REGNUM То, что в РФ выросло число компаний, заявляющих о том, что им нужна государственная поддержка, можно расценивать как достаточно тревожный сигнал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 декабря заявил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько. Так он прокомментировал опрос ЦСР, который показал, что доля компаний, нуждающихся в господдержке, выросла до 80%. По словам Засько, этот сигнал говорит об отсутствии сбалансированной среднесрочной программы развития экономики в пандемийный период.

Предприниматель

«Важно понимать, какой бизнес реально нуждается в государственной поддержке. Все прекрасно понимают, что 80% бизнеса, «нуждающегося» в государственной поддержке, — это абстрактные цифры, не раскрывающие глубину вопроса», — сказал Засько.

Кроме того, он подчеркнул, что мир уже никогда не будет прежним, и в текущей ситуации происходит где-то явная, где-то скрытая трансформация социально-экономических процессов. Осознавая это, не стоит ожидать реализации тотальных мер государственной поддержки бизнеса.

«В текущей ситуации, в отличие от ситуации 2020 года, государство должно перейти от общего к частному в системе помощи и содействия. Тотальный локдаун 2020 года сформировал соответствующий пакет тотальных мер поддержки. Но сегодня ситуация с общеэкономической картиной в целом кардинально другая, не требующая глобальных мер, — сказал экономист. — Требуется донастройка уже апробированных мер государственной поддержки (в части налоговой и кредитной политики). Среди этих мер: развитие адресной системы среднесрочных налоговых отсрочек, оптимизация критериев доступа к кредитным ресурсам, инвентаризация и оптимизация тарифов естественных монополий и другие».

Кроме того, как полагает Засько, стоит расширять дискуссию о снижении налоговой нагрузки, в том числе по налогу на добавленную стоимость.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что реальный объём пострадавших отраслей в РФ составляет не 80%, а 100%.

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