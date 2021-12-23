Минск, , 11:54 — REGNUM Во второй половине февраля состоится в Белоруссии референдум по изменениям в конституцию республики. Об этом 23 декабря сообщил белорусский президент Александр Лукашенко во время финального совещания с членами комиссии и рабочей группы по вопросам изменения конституции.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Лукашенко, которые приводит близкий к пресс-службе главы государства телеграмм — канал «Пул первого», после обсуждения проекта новой конституции Белоруссии комиссия по изменениям соберется еще раз на рабочую встречу, чтобы посмотреть, «какие существенные, принципиальные будут внесены народом предложения».

«А итоговое заседание уже потом проведем Конституционной комиссии. И уже с готовым проектом, после того, как Конституционная комиссия рассмотрит результаты работы нашей рабочей группы, утвердит их, внесем проект Конституции уже на референдум», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что проект конституции Белоруссии будет вынесен на всенародное обсуждение в течение одного-двух ближайших дней.