Кызыл, 23 декабря, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В Туве по данным на сегодня, 23 декабря, за прошедшие сутки выздоровело 27 человек, в том числе девять детей. За это же время выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В стационарных госпиталях в Кызыле лечится 138 больных, в том числе с лабораторно-подтверждённым диагнозом — 119, детей — семь, беременных — пять. К аппарату ИВЛ подключено 12 больных. В тяжёлом состоянии 50 человек», — уточнили в региональном минздраве.

Всего с 1 января зарегистрирован 16 661 случай заражения коронавирусом.