Нальчик, 23 декабря, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Кабардино-Балкария будет более доступна для гостей на новогодние праздники. Из Москвы в Нальчик стартуют дополнительные авиарейсы. Их запустила авиакомпания Azur Air по просьбам жителей региона и туристов.

AlexandrVe Самолет

Полеты по маршруту Москва (Внуково) — Нальчик запланированы на 29 декабря и 8 января. Их будут осуществлять на самолетах Boeing 737−800, которые вмещают до 189 пассажиров.

«Организация дополнительных полетов позволит улучшить транспортную доступность Кабардино-Балкарской Республики и повысить комфорт пассажиров»,— пишет РИА «Кабардино-Балкария».

Напомним, горнолыжные курорты Приэльбрусья очень популярны среди любителей активного отдыха в горах. На Новый год, как правило, в отелях не остается свободных мест для бронирования задолго до праздников.