Лесозаводск, Приморский край, , 11:56 — REGNUM В Приморье суд рассмотрит уголовное дело в отношении должностного лица КППК «Приморкрайстрой» о халатности по приемке домов для детей-сирот, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры края.

Квартира в доме для детей-сирот Управление по работе со СМИ администрации Великого Новгорода

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По версии следствия, в августе 2019 года должностное лицо заказчика принял по госконтракту строительство двух многоквартирных домов в Лесозаводске, квартиры в которых предназначены для детей-сирот. Дома были приняты, несмотря на дефекты строительства: некачественный монтаж дверных и оконных блоков, вентиляционных каналов и элементов кровли.

Строительство двух жилых домов по ул. Мира в Лесозаводске начато в октябре 2017 года и окончено в июле 2019 года, после чего в августе 2019 года они были введены в эксплуатацию, где 85 жилых помещений предоставлены детям-сиротам.

Проведенной в декабре 2021 года прокуратурой проверкой выявлены факты значительных теплопотерь в жилых помещениях, вызванных дефектами, допущенными при строительстве.

«В связи с непринятием заказчиком своевременных мер к организации устранения выявленных нарушений первым зампрокурора края внесено зампредседателя правительства региона представление, результаты рассмотрения которого наряду с фактическим восстановлением жилищных прав граждан поставлены на контроль прокуратуры края», — добавили следователи.

Уголовное дело будет направлено в Лесозаводский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, Ярославские сироты не получили и не получат 63 квартиры, построенные для них за счёт средств областного бюджета на улице Гончарова, 4. Причём на этом настояли власти — департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области.