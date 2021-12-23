Канберра, , 11:53 — REGNUM Поскольку до Рождества остались считанные часы, все больше жителей Австралии начинают садиться за руль и вместе со своими близкими и друзьями спешат к рождественскому столу, что приводит к загруженности автомобильных дорог по всей стране. Чтобы поездка до места назначения в преддверии праздников прошла спокойно, по всей территории Австралии начинает действовать специальный режим повышенных штрафов, о котором 23 декабря рассказали журналисты телеканала Nine News.

За рулем Цитата из к/ф «Стюарт Литтл 2». реж. Роб Минкофф. 2002. США

Период двойных штрафных санкций за нарушение ПДД на дорогах Австралийской столичной территории и Нового Южного Уэльса продлится с 12:01 24 декабря до 23:59 3 января по местному времени. Более строгие наказания будут применяться за превышение скорости, использование мобильных телефонов за рулем, отсутствие застегнутых ремней безопасности и мотоциклетных шлемов.

Период двойных штрафов более продолжительный в Западной Австралии — с 24 декабря по 9 января включительно. В Квинсленде данный режим в этом году действует круглосуточно.

Виктория, Южная Австралия, Тасмания, Северная территория и Западная Австралия подобных правил не имеют.

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