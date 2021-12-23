Кишинёв, , 11:51 — REGNUM Правительство Молдавии не может повысить пенсии гражданам выше, чем это было сделано в 2021 году. Об этом заявила президент республики Майя Санду на телеканале Moldova 1.

Майя Санду Иван Шилов © ИА REGNUM

«Многие люди недоумевают, почему мы не увеличили пенсию больше, чем мы это сделали, — отметила глава республики. — Мы получили отчёт, который очень неблагоприятен для пенсионеров».

По её словам, на одного пенсионера для его содержания должны работать четыре человека и платить взносы. В настоящее время в Молдавии почти равное число пенсионеров и работающих граждан.

Санду заявила, что для более существенного увеличения пенсии нужно, чтобы в стране были успехи в экономике.

Напомним, Санду 22 декабря подписала закон о повышении пенсионного возраста. Для мужчин и женщин в Молдавии он составит 63 года. Пенсии в республике подняли с 1 октября. Они были проиндексированы на 3,86%.

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