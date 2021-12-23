Кишинёв, 23 декабря, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Правительство Молдавии не может повысить пенсии гражданам выше, чем это было сделано в 2021 году. Об этом заявила президент республики Майя Санду на телеканале Moldova 1.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

«Многие люди недоумевают, почему мы не увеличили пенсию больше, чем мы это сделали, — отметила глава республики. — Мы получили отчёт, который очень неблагоприятен для пенсионеров».

По её словам, на одного пенсионера для его содержания должны работать четыре человека и платить взносы. В настоящее время в Молдавии почти равное число пенсионеров и работающих граждан.

Санду заявила, что для более существенного увеличения пенсии нужно, чтобы в стране были успехи в экономике.

Напомним, Санду 22 декабря подписала закон о повышении пенсионного возраста. Для мужчин и женщин в Молдавии он составит 63 года. Пенсии в республике подняли с 1 октября. Они были проиндексированы на 3,86%.