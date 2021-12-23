Санкт-Петербург, 23 декабря, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Петербурженка пожаловалась в суд на протеиновые батончики, вызвавшие, по ее версии, чрезмерное сексуальное влечение к ней со стороны супруга. Об этом курьезном иске 23 декабря сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

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В Приморский районный суд Санкт-Петербурга обратилась местная жительница, которая настаивает на запрете продаж протеиновых батончиков от ИП Кудрявцевой. По словам женщины, 3 декабря она купила 12 протеиновых батончиков, которые пришлись по вкусу ей и ее сожителю. Однако на следующий день женщина заметила, что ее возлюбленный стал проявлять чрезмерную активность при исполнении супружеского долга. Еще спустя три дня женщина заподозрила, что в составе продукта используются вещества, возбуждающие нервную систему, и не только её.

«Употребление батончиков привело к тому, что со стороны мужа повысилась интимная активность, которая противоречит нормам морали», — объяснила в своем исковом заявлении горожанка.

Истец потребовала от суда остановить производство продукта, так как это, по ее мнению, «усугубляет спокойную семейную жизнь» и нарушает права потребителя.

«К производству исковое заявление пока не принято», — добавили в ОПС.