Лос-Анджелес, США, , 11:49 — REGNUM Американская певица Бритни Спирс работает над новой песней. Об этом она сообщила в личном Instagram-аккаунте 23 декабря.

Бритни Спирс Скриншот с YouTube

https://www.instagram.com/tv/CXzPzk8tJiv/

В подписи к видео Спирс процитировала статью о себе, в которой говорится о её музыкальных достижениях. После этого она написала: «Я напоминаю себе и миру, кто я! Я здесь, чтобы напомнить моей белой «классной» семье, что я не забыла, что они со мной сделали, и что никогда этого не забуду».

«Псс, новая песня в разработке. Я дам вам понять, что я имею в виду», — добавила певица. Однако затем она удалила подпись к видеоролику.

Ранее Спирс рассказала о планах на Рождество. Она собирается встретить праздник наедине со своим женихом Сэмом Асгари. В будущем году артистка хочет завести ребёнка.

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