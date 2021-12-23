Брисбен, Австралия, , 11:52 — REGNUM Министерство здравоохранения третьего по величине населения штата Австралии Квинсленд второй день подряд регистрирует трехзначные числа вновь выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. Более того, демонстрирует статистика, число новых случаев за прошедшие сутки удвоилось — с 186 22 декабря до 369 23 декабря, передает телеканал Nine News.

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«Число случаев заражения будет расти, и вирус продолжит распространяться по Квинсленду», — заявила премьер-министр штат Анастейша Палащук.

Однако, и на это обращают внимание не только журналисты, но и эпидемиологи, которые считают, что распространение «Омикрона» может в итоги быть «полезным» в долгосрочной перспективе, в Квинсленде с COVID-19 госпитализирован только один человек. Всего в штате зарегистрированы 123 случая нового варианта коронавируса.

В настоящее время 90,1% жителей Квинсленда вакцинированы от COVID-19 первой дозой, 85,36% закатили рукава для получения прививки два раза.

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