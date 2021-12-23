Улан-Удэ, , 11:48 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки, 22 декабря, вновь подтверждено шесть новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв составляет уже 2362 человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в республике зарегистрировано 74 976 (+201) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 46% (34 608) приходится на жителей г. Улан-Удэ.

Из выявленных за прошедшие сутки больных — 162 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

По данным территориального министерства здравоохранения, всего выздоровели от COVID-19 — 69 081 (+291) человек. В стационарах получают лечение 1171 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией — 918.

В отделениях реанимации находится 133 пациента (из них старше 65 лет — 91), на ИВЛ — 72 пациента (из них старше 65 — 52), в том числе на неинвазивной ИВЛ — 53. В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1636 коек: занято — 1171, свободно — 465 коек. Занятость коечного фонда составляет 71,6%.

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