* запрещённая в России организация

Кабул, 23 декабря, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опровергло сообщения о том, что Организация Объединенных Наций предложила талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 6 миллионов долларов за обеспечения безопасности своих учреждений.

newsonline Боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По сообщению информационного агентства «Шафакна», Акилджан Азам, заместитель пресс-секретаря «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 23 декабря, что сообщения не соответствуют действительности и никакого официального предложения не поступало.

Агентство Reuters недавно сообщило, что ООН предложила заплатить почти 6 миллионов долларов персоналу министерства внутренних дел «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за обеспечения безопасности объектов организации в Афганистане.

Документ, на который ссылается издание, показывает, что предлагаемый бюджет на следующий год направлен на предоставление больших ежемесячных выплат силам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), охраняющим объекты ООН, и что им также будет выплачиваться ежемесячное продовольственное пособие, как и при предыдущем правительстве.

В электронном письме Reuters заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак написал: «Организация Объединенных Наций как работодатель несет ответственность за укрепление возможностей принимающих стран в ситуациях, когда персонал ООН работает в небезопасных районах».

В указанном документе говорится, что предлагаемый бюджет ООН укрепляет способность талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) защитить около 3500 сотрудников ООН в Кабуле и 10 отделениях на местах.

Согласно документу, выплаты талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут повышены с 275 до 319 долларов в месяц, а также будет предоставляться ежемесячное продовольственное пособие в размере 90 долларов на человека. Ранее это применялось в провинциях, но теперь будет распространено и на Кабул.

В документе говорится, что Миссия ООН по содействию Афганистану потратит дополнительно 2 миллиона долларов «на аналогичные услуги», сверх расходов в рамках совместного с другими агентствами ООН бюджета безопасности.